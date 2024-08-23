Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 2024-2028 stratejileri doğrultusunda Girişimci Destek Programı üst limitini 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkardı.KOSGEP Kars Müdürlüğü’nce 1 Ağustos 2024 tarihi itibari ile 2. Çağrı başvuruları alınmaya başlayan ve 30 Ağustos 2024 tarihi itibari ile sona erecek program ile özellikle imalat sanayinde son 3 yıl içerisinde işyeri açan girişimcilerin desteklenmesi hedefleniyor.İş Geliştirme Desteğine; C-İmalat, 61-Telekomünikasyon, 62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, 63-Bilgi hizmet faaliyetleri ve 72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabiliyor.Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) 1,5 milyon TL üst limit dâhilindeyüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ilave ediliyor.Geri ödemeli olan bu destek için herhangi bir faiz ve komisyon ödenmiyor. İşletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi geçtikten 6 ay sonra başlıyor. Söz konusu program için KOSGEB Kars İl Müdürlüğü tarafından 23 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00 ‘da KOSGEB Kars Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda Girişimci Destekleri Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecek.