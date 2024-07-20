Erzurum’da Haziran ayı içinde 69 ipotek, 558 diğer yollardan olmak üzere 637 konut satışı yapıldı. 2023 yılı Haziran ayına göre ipotekli satışlar yüzde 62,90 oranında azaldı, diğer yoldan satışlar yüzde 14,71 oranında düşüş gösterdi.TÜİK 2024 Haziran dönemi iller konut satış istatistiklerini paylaştı. Erzurum’da ay içinde 637 konutun el değiştirdiği açıklandı. İl Haziran ayı konut satış performansı kaydında ülkede 27, bölgede ise Elazığ’ın ardından 2’inci sırada yer aldı. Erzurum Bölgede ipotekli satış sayısı yüksekliği bazında 1, diğer satış türü kaydında ise 2’inci oldu.Erzurum Haziran 2024 VerileriTÜİK verilerine göre Erzurum’da Haziran ayı içinde 69 ipotek, 558 diğer yollardan olmak üzere 637 konut satışı yapıldı. 2023 yılı Haziran ayına göre ipotekli satışlar yüzde 62,90 oranında azaldı, diğer yoldan satışlar yüzde 14,71 oranında düşüş gösterdi. Toplam satışlarda düşüş oranı ise yüzde 25,23 olarak hesaplandı.Erzurum 1 ve 2. El konut satışlarıErzurum’da Haziran ayı içinde satışı yapılan 637 konutun 200’ü birinci elden 437’si ise ikinci elden satıldı. Toplam satış içinde birinci el satışları yüzde 31,39, ikinci el satışları yüzde 68,6’lık oran gösterdi. 2023 yılı Haziran dönemine göre birinci el satışlar yüzde 28,31, ikinci el satışları ise yüzde 23,73 oranında geriledi.Erzurum 2023 Haziran Ayı VerileriErzurum’da 2023 yılı Haziran ayında 186 ipotek, 666 diğer yoldan olmak üzere toplam 852 konut satılmıştı. Bir önceki yılda 852 konutun 279’u birinci elden satılırken, 573’ününsatışı ikinci el üzerinden kaydedilmiş, birinci el satış sayısı toplam satış sayısı toplamında yüzde 32,74’lük oran göstermişti.Bölgesel VerilerTÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince kaydedilen değerlendirmelere göre, Haziran ayında Erzurum’da 637, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 930, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında bin 489, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 3 bin 681 konut satışı gerçekleştiErzurum’un Konut Satış PayıTÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince kaydedilen hesaplamalara göre, Erzurum’da Haziran ayında satılan konut sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 68,49, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 42,78, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 16,0’lık pay gösterdi.Erzurum 27’inci SıradaErzurum Türkiye illeri konut satış sayısı yüksekliği sıralamasında 27. oldu. En çok sayıda konut satışının gerçekleştiği iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Balıkesir, Konya, Adana, Kayseri, Tekirdağ, Aydın, Şanlıurfa, Samsun, Diyarbakır, Sakarya, Muğla, Manisa, Eskişehir, Denizli, Yalova, Hatay, Elazığ, Çanakkale, Erzurum, Mardin, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar olarak kaydedildi.Erzurum İpotekli Satışlarda 21’inciErzurum ipotekli satış sayısı Türkiye illeri sıralamasında 21’inci oldu. İpotekli satış türü kaydında en çok sayıda el değiştirme, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Eskişehir, Gaziantep, Manisa, Adana, Kayseri, Balıkesir, Diyarbakır, Samsun, Denizli, Aydın, Konya, Sakarya, Erzurum, Muğla, Şanlıurfa, Çorum, Çanakkale’de belirlendi.Diğer SatışlarErzurum diğer tür satış yüksekliği odağında da 28’inci oldu. Diğer türde satışların en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin, Bursa, Gaziantep, Konya, Balıkesir, Kocaeli, Adana, Kayseri, Aydın, Tekirdağ, Şanlıurfa, Samsun, Sakarya, Muğla, Diyarbakır, Manisa, Eskişehir, Yalova, Denizli, Hatay, Elazığ, Çanakkale, Mardin, Erzurum, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar olarak bildirildi.Bölge İlleri Konut Satış SayılarıHaziran 2024 döneminde Malatya’da 353, Elazığ’da 717, Erzurum’da 637, Van’da 519, Erzincan’da 249, Bingöl’de 126, Kars’ta 230, Bitlis’te 199, Ağrı’da 199, Muş’ta 238, Iğdır’da 96, Tunceli’de 44, Ardahan’da 34, Hakkari’de 40 konut el değiştirdi.Konut Satışları Haziran’da Yüzde 5,2 Azaldıİpotekli konut satışları yüzde 49,4 geriledi. Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Haziran ayı ‘Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 13 bin 25 ile İstanbul, 6 bin 866 ile Ankara ve 4 bin 361 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt oldu.Konut Satışları Ocak-Haziran Döneminde Yüzde 3,7 AzaldıKonut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalışla 545 bin 74 olarak gerçekleşti.İpotekli Konut Satışları 6 Bin 813 Olarak GerçekleştiTürkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 azalış göstererek 6 bin 813 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,7 azalışla 51 bin 415 oldu.Haziran ayındaki ipotekli satışların, bin 547’si; Ocak-Haziran dönemindeki ipotekli satışların ise 12 bin 176’sı ilk el satış olarak gerçekleşti.Diğer Satış Türleri Sonucunda 72 Bin 500 Konut El DeğiştirdiTürkiye genelinde diğer konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 72 bin 500 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artışla 493 bin 659 oldu.İlk El Konut Satış Sayısı 25 Bin 425 Olarak GerçekleştiTürkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalarak 25 bin 425 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32,1 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 173 bin 324 olarak gerçekleşti.İkinci El Konut Satışlarında 53 Bin 888 Konut El DeğiştirdiTürkiye genelinde ikinci el konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azalış göstererek 53 bin 888 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67,9 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 azalışla 371 bin 750 olarak gerçekleşti.Yabancılara Haziran Ayında Bin 440 Konut Satışı GerçekleştiYabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,1 azalarak bin 440 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 593 ile Antalya, 478 ile İstanbul ve 116 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,7 azalarak 10 bin 461 oldu.Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.Haziran ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 332 ile Rusya Federasyonu, 156 ile İran ve 102 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.