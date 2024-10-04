Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi ‘Tabya’da Tarih’ projesi kapsamında lise öğrencilerinin Kiremitlik Tabya’da tarih dersi işlemelerini sağladı.Erzurum ve Türk tarihinde önemli yer tutan tabyalardan biri olan Kiremitlik Tabya tarihi günlerinden birini yaşadı. Geçtiğimiz hafta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliğinin Avrupa Spor Haftası’nı Kiremitlik Tabyada kutlamasının ardından şimdi de Palandöken Gençlik Merkezi, Kiremitlik Tabyada Lise öğrencilerinin tarih dersini işlemesini sağladı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi’nin organize ettiği etkinlikle Kiremitlik Tabyada bir ilk yaşandı.‘Tabya’da Tarih’ projesi kapsamında Özel Final Okulları ve Hasan Basri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilk tarih dersini Kiremitlik tabyada işledi. Özel Final Okulları Tarih Öğretmeni Yahya Öksüz ile Hasan Basri Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Erhan Karagülle, tarihi kiremitlik tabyada öğrencilere tarih dersi anlattı. Oldukça anlamlı geçen tarih dersinde Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri de hazır bulundu.Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, “Valimiz Mustafa Çiftçi tarafından Kiremitlik Tabya İl Müdürlüğüme zimmetlenmişti. Biz de bu tarihi mekanda öğrencilerin tarih dersi işlemesine vesile olduk. Tarih dersine katılan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, okullarımızı ve gençlik liderlerimizi tebrik ediyorum” dedi.Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ise, “Geçtiğimiz hafta Kiremitlik Tabyada Avrupa Spor Haftasını kutlayarak kamuoyunda önemli bir yankı uyandırmıştık. Şimdi de Palandöken Gençlik Merkezimizin projesi kapsamında lise öğrencilerimiz tarih dersini Kiremitlik Tabyada işledi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.Özel Final Okulları Tarih Öğretmeni Yahya Öksüz ile Hasan Basri Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Erhan Karagülle de tarihi Kiremitlik Tabya’da lise öğrencilerine tarih dersi anlatmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek çok anlamlı ve güzel bir ders işlediklerini söylediler.