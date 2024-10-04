Erzurum’da jandarma ekipleri yurda kaçak yollardan giren Afganistan uyruklu 3 kişiyi yakaladı.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Erzurum’un Karayazı İlçesi Çakmaközü Mahalle yolu üzerinde yasadışı yollardan ülkemize giriş yapmış olan 3 Afganistan uyruklu yetişkin erkek şahıs yaya halde Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığınca yakalanmıştır. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerin tamamlanmasını müteakip Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir. Erzurum İl J.K.lığınca ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilecektir.” denildi.