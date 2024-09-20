Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri, Konsey Başkanı Hüseyin Tanfer Başkanlığı’nda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Atatürk Üniversitesi’nin bölgesel kalkınmadaki önemine vurgu yapıldı.Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Kent Konseyi’nin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Erzurum ve bölgesi için taşıdığı önemine değindi. Rektör Prof. Dr. Hacı Müftüoğlu, ’Üniversite birimlerimizin Erzurum Kent Konseyi meclis ve çalışma grupları ile uyumlu çalışması noktasında desteklerini sürdürerek fikir alış verişinde bulunacağız. Üniversitemiz, yalnızca Erzurum için değil, tüm bölge ve hatta ülkemiz için önemli bir eğitim ve araştırma merkezi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Görevde bulunduğumuz süre zarfında, bilime ve eğitime yaptığımız katkılarla sadece akademik başarıları artırmayı değil, aynı zamanda bölgemizin sosyo-ekonomik kalkınmasına da destek olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğer üniversitelerle iş birliğini güçlendirmek, projeler geliştirmek ve Erzurum’u bir bilim ve inovasyon merkezi haline getirmek öncelikli hedeflerimiz arasında olacak. Kent konseyleri son derece önemli yapılardır. Kent Konseyimizi önemsiyoruz. Konseyimizin kıymetli Kurul Üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum’ diye konuştu.’Ortak Akıl Anlamında Örnek Olmayı Hedefliyoruz’Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ise, Atatürk Üniversitesi arasındaki birimlerin meclis ve çalışma grupları ile uyumlu çalışmalara imza attıklarını ifade etti. Başkan Tanfer, ’Öncelikle Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’na hayırlı olsun temennisinde bulunuyoruz. Erzurum Kent Konseyi ile Atatürk Üniversitesi arasındaki şehrin kültürü ve tanıtımı açısından desteğinin artması ile ortaklaşa çalışmalar yapılması konusunda her zaman destekçi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeler ve üniversitenin akademik başarılarının da bu süreçte artıracağını temenni ediyoruz. Siz değerli paydaşlarımızın desteği bizler için çok kıymetli. Bu doğrultuda, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğer üniversitelerle iş birliğini güçlendirmek, projeler geliştirmektir. Kent Konseyi olarak, insan odaklı çalışmalarınızda işbirliği yapmak bizleri çok mutlu edecek. Bu doğrultuda konseyimiz ve üniversitemiz arasında organik bir bağ var. Ortak akıl anlamında örnek olmayı hedefliyoruz. Kentimiz için gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarımızda sizi de aramızdan görmekten mutluluk duyacağız. Erzurum için hep birlikte daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı geçmesi temennisinde bulunuyor, başarılar diliyoruz” diye konuştu.Başkan Tanfer, ziyaret anısına Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu’na Erzurum temalı Dadaş Folklor Biblosu hediye etti.