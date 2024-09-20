Kars’ta polis, yeni eğitim yılı ile birlikte polis ekipleri, öğrencilerin okula gidiş-gelişlerinde güvenli seyahat etmeleri ve güvenli-sağlıklı bir şekilde eğitimlerini sürdürmeleri için öğrenci servisleri ve okulların çevresinde denetimler gerçekleştirildi.Okul servislerinin kontrol eden polis ekipleri, okul çevrelerinde, okullarla ilişkisi olmayan kişileri dolaşmasına ise izin vermiyor.Polis ekiplerince yapılan denetimler, veliler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren veliler, “Gerek okul servisleri, gerekse okul çevresinde polisin yaptığı denetimler bizleri sevindiriyor. Çocuklarımızı gönül rahatlığıyla okullarına gönderiyoruz. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştular.Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce 2024-2025 eğitim öğretim yılı süresince okul servisleri ve okul çevrelerinde denetimlerin süreceği öğrenildi.