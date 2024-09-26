Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, bedelli askerlikle ilgili 28 gün temel askerlik eğitiminin Erzurum’a verilmesini talep etti.Başkan Tanfer, ’Bedelli askerlik eğitimlerinin Erzurum’a verilmesi ile hem esnafımıza ekonomik anlamında hem de Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Erzurum’un tanıtıımına katkı sağlayacaktır.’ dedi.Bedelli askerlik için verilecek 28 günlük eğitimin Erzurum’daki askeri kışlalarda yapılmasını isteyen Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, “Öncelikle Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Erzurum’da Selçuklu´ya ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını Erzurum’da 56 gün ağırlayarak ülkemizin tam bağımsızlığına kavuşmasında Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum’da bedelli askerlik eğitimin verilmesini talep ediyoruz. Antalya, Burdur, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Tokat, Amasya’nın yanı sıra Dadaşlar Diyarı Erzurum’da vatan evlatlarımızı kucaklamaya hazırız. Başta Erzurum’a gönül sevgisi bulunan Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler’den, şehrimizin her zaman sorunları ile bire bir yakından ilgi ve alakalarını esirgemeyen değerli Milletvekillerimizin desteklerini bekliyoruz. Yaz ve Kış Turizminin gözde merkezi Erzurum, Anadolu´daki tarihi İpek Yolu güzergahının kesiştiği bir yerde konumlanmış olmasından dolayı tarihi zenginlikleri ile de adeta buraya gelen misafirleri her daim büyülemiştir. İşte bizler de Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak şehrimizin daha iyi bir şekilde öne çıkması anlamında saygıdeğer büyüklerimizden önümüzdeki celp döneminde bedelli askerlik için 28 günlük eğitim alacak olan kahraman askerlerimizin belli bir bölümünün Erzurum’daki askeri kışlalarımızda eğitim almasını talep ediyoruz.’ dedi.’Şehrin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlayacak’Başkan Tanfer, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi, “Türkiye´nin dört bir yanından ilimize gelecek asker adaylarını ve ailelerini Dadaşlar Diyarı Erzurum’da kucaklamaya ve misafir etmeye hazırız. Bu gururun heyecanını yaşamak istiyoruz. Erzurum’a Türkiye´nin birçok şehrimizinden bedelli askerlik için gelen vatan evlatları, aileleri bizler için birer kültür elçisi olacaktır. Bedelli askerlik için gelecek olan erlerin ve ailelerin Erzurum’a tanıtımına yapacağı katkı gerçekten büyük olacaktır. Eğitim için gelen askerlerimize, ilimizin tarihi zenginliklerini, Palandöken kış turizmine, yayla turizmine, doğal güzellikleri ile Tortum Şelalesi, Narman Peri Bacaları, doğal Ilıca ve Pasinler’deki şifalı kaplıcalarını gösterme şansı verilir ise şehrimizin tanıtımına da katkı sağlanmış olunacaktır. Şehrimize gelen askerlerimizin eğitim ve terhis süreleri sonrası, yemin törenlerine aileleri ile birlikte katılım sağlayarak, ülkenin dört bir yanına dağılacağı düşünülürse kıymetli Erzurumlu hemşehrilerimi mutlu edecektir. İşte biz de Kent Konseyi olarak Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Anadolu´nun gözbebeği olan Erzurum’dan devlet büyüklerimize, kıymetli milletvekillerimize çağrımızı yeniliyoruz. Bedelli askerlik için 28 günlük eğitim alacak erlerin hiç olmasa belli bir bölümünün Erzurum’da eğitim almaları, şehrimiz açısından çok önemlidir. Kış Turizmine olsun, Yaz Turizmine önemli katkı ve ekonomi girdisine fayda sağlayacaktır. Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyelerim adına kısa dönem eğitimleri için birliklerine gidecek vatan evlatlarımıza, kahraman askerlerimize sağlıklı terhisler diliyor, aileleri ile birlikte sağlıklı mutlu bir yaşam sürdürmelerini temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.