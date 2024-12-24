Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından yayınlanan Kehribar Dergisi’nin ilk sayısı okurlarla buluştu.Genel Yayın Yönetmenliğini Abdülnasır Kımışoğlu’nun yaptığı Kehribar, üç aylık periyotta yayınlanacak. Kehribar Yayın Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesinin yayın organı olarak üç ayda bir yayımlanacak Kehribar dergisinin bu ilk sayısını, heyecanımızı -inşallah- nurlar içinde yattığı ebedî âleminde hisseden Kıymetli Başkan’ımız D. Mehmet Doğan’a ithaf ediyoruz. Bu vesileyle kendisine bir kere daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Birinci sayımızda başta D. Mehmet Doğan’ın kaleme aldığı Erzurum yazıları olmak üzere, onun hakkında yazılan kıymetli metinlere, şiir, hikâye, deneme ve inceleme türünde eserlere yer verdik. Ayrıca Erzurum’umuzu hem bayındır hâle getiren hem de kültürümüze maddi ve manevi destekler sunan Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Mehmet Sekmen’le bir söyleşi yaptık. Söyleşi ve her türlü desteği için Kıymetli Başkan’ımıza ve ilk sayımızın bütün değerli yazarlarına kalbî teşekkürlerimizi sunuyoruz” denildi.