Sosyal medyanın sık kullanılmasından sonra burun ameliyatlarının arttığını belirten Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Sacit Özbay, kemik gelişim yaşı tamamlanmadan yapılan ameliyatlarda burunda şekil bozukluğu olabileceğini söyledi.Elazığ Medilines Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Sacit Özbay, son zamanlarda artan burun ameliyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Burun ameliyatlarının sık bir şekilde yapılığını aktaran Op. Dr. Ahmet Sacit Özbay, "Özellikle sosyal medyanın sık kullanılmasından sonra bütün dünyada ve ülkemizde rinoplasti ameliyatlarına aşırı bir talep olmaya başladı. İnsanların estetik kaygıları her geçen gün daha da artmaktadır. Eskiden sadece nefes alma problemiyle ilgili talepler varken bugün nefes alma problemlerinin yanında burun şekliyle ilgili talep de oldukça yoğunlaştı. Buna bağlı olarak insanlar bir an önce hayal ettikleri burunla yaşamak istediklerinden dolayı rinoplasti ameliyatlarını olabilecek en erken yaşta olmaya çalışıyorlar. Burada da önemli olan şahsın kemik gelişmesini tamamlamış olması gerekiyor. Bu kemik yaşı erkeklerde 17 yaş sonu, kadınlarda ise 16 yaş sonudur. Eğer nefes almada ciddi bir sıkıntı varsa ailenin onayıyla burun ameliyatı bir sene daha öne alınabilir. Onun dışında kemik gelişiminin tamamlanmasını beklemek gerekmektedir" dedi."Kemik yaşı tamamlanmayan ameliyatlarda şekil bozuklukları görülebilir"Bu ameliyatlarda ister istemez burundaki gelişme noktalarına müdahalelerin olduğunu da belirten Op. Dr. Özbay, "Bu müdahaleler sonucunda burnun istenilen büyüklüğe ulaşamama problemlerinin yanında büyüme noktalarının kayması nedeniyle ileride burunda eğilmeler ve istenmeyen şekil bozukluklarına neden olabilir. Bu nedenle en güzeli kemik gelişiminin ve burun iskelet yapısının tamamlandıktan sonra ameliyat yapılması daha uygundur" ifadelerini kullandı.