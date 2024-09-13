Atatürk Üniversitesi, yenilikçi teknolojilerin konuşulduğu önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Yapay Zekâ ile Yenilikçi Yaklaşımlar konulu konferans, üniversitenin Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu’nda düzenlendi. Konferansın moderatörlüğünü Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emin Argun Oral üstlendi.Gazi Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Dr. Resul Tugay ve Kyushu Teknoloji Enstitüsü’nden Dr. Ahmet Karacalı’nın sunumlarıyla zenginleşen etkinlikte, yapay zekâ alanındaki son gelişmeler ele alındı. Dr. Tugay, “Yapay Zekâ Çağında Mühendislik: Üniversite ve Endüstriden Projeler” başlıklı sunumunda, mühendislik ve endüstriyel uygulamalarda yapay zekânın rolünü ve önemini vurguladı. Dr. Karacalı ise “Materyal Zekâ: Nanomateryallerin Rezervuar İşleme Uygulamaları” başlıklı konuşmasında, nanomateryallerin yapay zekâ ile nasıl optimize edilebileceğini ve rezervuar işlemelerinde bu teknolojinin nasıl devrimsel nitelikte olacağını anlattı.Konferansta ayrıca Yapay Sinir Ağı (YSA) ve Rezervuar Bilişimi arasındaki farklara dikkat çekildi. YSA uygulamalarında, tüm katmanların bağlantı ağırlık fonksiyonları ürün toplama işlemi için kullanılırken, bu durum yüksek enerji tüketimine sebep olduğu vurgulandı. Buna karşılık, Rezervuar Bilişiminde gizli katman doğrusal olmayan rastgele bağlı nöronlardan oluştuğu ve eğitim süreci yalnızca okuma katmanında gerçekleştiğini ifade edildi. Bunun sonucunda da Rezervuar Bilişiminin, YSA’ya kıyasla daha az enerji tüketimine neden olduğu aktarıldı.Katılımcılar, sunumların ardından yapay zekâ teknolojilerinin geleceği üzerine interaktif bir tartışma gerçekleştirdiler. Desteklerinden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’na teşekkür eden etkinlik sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Yücel Özbek ise Atatürk Üniversitesinin kendilerine, bu tür etkinliklerle akademik ve endüstriyel gelişmelerin bir araya geldiği bir platform sunarak, yenilikçi yaklaşımların yaygınlaşmasına katkıda bulunmaya devam ettiğini belirtti.