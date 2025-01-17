Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, minik öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.Kars’ın Akyaka ilçesinde yarıyıl tatili başladı. 75. Yıl Cumhuriyet İlkokul ve 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen törenle öğrenciler karnelerini aldı.Törene Kaymakam İsmail Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Erdağı, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.Kaymakam İsmail Demirtaş, Milli Eğitim Müdürü Özcan Erdağı ile birlikte öğrencilerin karnelerini verdi. Başarılı öğrencileri tebrik eden Demirtaş, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Demirtaş, karnelerini alan öğrencilerle bir de hatıra fotoğrafı çekildi.