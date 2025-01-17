Şehit Piyade Er Salih Ay’ın ismi caddeye verildi.Vali Hamza Aydoğdu, Şehit Piyade Er Salih Ay’ın isminin baba ocağının bulunduğu caddeye verilmesi törenine katıldı.Şehidin baba ocağında Kur’an okunması ve dualar edilmesinin ardından Vali Aydoğdu, "Bugün bizler rahat bir şekilde evimizde, sokaklarımızda, caddelerimizde gezebiliyorsak aziz şehitlerimiz sayesinde. Onlar için ne yapsak azdır. Daha önce bir okulumuza şehidimizin ismini vermiştik. Bugün de Belediye Başkanlığımız tarafından meclis kararıyla bu sokağa şehidimizin adı verildi. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." dedi.