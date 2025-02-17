Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor’un sosyal medya hesaplarında da ’Her başarı bir ödülü hak eder’ mottosuyla paylaştığı kampanya sonrasında çocuklar kısasıya yarışa başladı.Çemişgezek Kaymakamlığının himayesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, başarısına ivme kazandıran öğrencilere hem yüz yüze hem de sosyal medya yoluyla bisiklet hediye edileceği duyuruldu. Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor’un sosyal medya hesaplarında da ’Her başarı bir ödülü hak eder’ mottosuyla paylaştığı kampanya, çocuklarda anlamlı bir yarışa vesile oldu. Kampanya çerçevesinde, karne notu en yüksek olan öğrencilere, karne notunu en fazla yükselten öğrencilere, LGS’de en yüksek puanı alan öğrencilere ve YKS’de en yüksek puanı alan öğrenciler olmak üzere başarısını yükselten öğrenciler, Çemişgezek Kaymakamlığı tarafından bisikletle ödüllendirileceği belirtildi. Bununla birlikte öğrenciler kıyasıya yarışa girdi.Amaçlarının bisiklet hediyesi den ziyade faydalı bir birey olmak için eğitim aldıklarını belirten öğrencilerden Aras Karadağ, "Aslında konu bisiklet değil. Konu başarmak. İyi bir eğitim almak. Devletimize, vatanımıza, milletimize hayırlı, faydalı bir birey olmak. Amacımız bu. Kaymakamımız bizim için adeta seferber. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.Kampanyanın kendilerini mutlu ettiğini aktaran öğrencilerde Ecrin Köylüm, "Başarı ortalamam zaten yüksek. Zaten ortaöğretimde Çemişgezek ilçemiz başarısını kanıtlamış. Çemişgezek Kaymakamımız Cüneyt Zor’da bizimle çok ilgileniyor. Bizimle bir abimizmiş gibi ilgileniyor. Kaymakamımız sosyal medyadan başarısını yükselten kişilere bisiklet hediye edeceğini söyledi. Buda bizi hırslandırdı. Daha çok çalışacağız. O bisiklet benim olacak" şeklinde konuştu.Öğrencilerden Yiğit Akyel ise "Bisikleti kapabilmek için derslere daha çok yüklenip, bisikleti kazanacağımı düşünüyorum. Arkadaşlarımızla aramızda tatlı bir yarış başladı" şeklinde konuştu.Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, sosyal medya hesabında; "Sevgili öğrencilerimiz; Bisikletlerimiz hazır. Siz de hazır mısınız? Başarı geleneğimizi bozmamak için daha çok çalışacağız" şeklinde paylaşımda bulundu.