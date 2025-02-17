Van’ın önemli değerlerinden olan Ferit Melen ve Tayyar Dabbağoğlu’nun belgeseli çekilecek.İngiltere’de yaşayan ABD ve Türk vatandaşı Vanlı Cem Ağuş, Van’ın değerlerinin belgeselini çekecek. Daha önce ‘Kadim Kentin Sesleri’ adlı Van belgeselini çeken Aguş, şimdi de yaptığı hizmetlerle unutulmayan eski belediye başkanlarından Tayyar Dabbağoğlu ile eski milletvekili ve başbakan Ferit Melen’in belgeselini çekecek. Belgesellerle ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Cem Aguş, "Kadim Kentin Sesleri’nden sonra Van’ın değerlerinden biri olan Tayyar Dabbağoğlu’nun belgeselini çekeceğiz. Van’ın çok değerleri var ama bunlardan öne çıkan Tayyar Dabbağoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde Van’a çok şey kattığını biliyoruz. Bunu hem araştırmalarımızda hem de arşivlerde gördük. Bu konu ile ilgili sevgili eşi Süheyla Hanım ile görüştük ve bunu tekrar gündeme getirmemiz gerektiğine inandık. Dabbağoğlu’nun belediye başkanlığı süresi içerisinde Van’a çok güzel şeyler getirdiğini, Van’da kalıcı örneklerini görmekteyiz. Bizde değere değer katmaya inandığımız için böyle bir çalışmanın içerisine girdik" dedi.Tayyar Dabbağoğlu’nun yanı sıra başbakanlık yapmış eski milletvekilli Ferit Melen’in de belgeselini çekeceklerini aktaran Aguş, "Türkiye’de başbakanlık ve milletvekilliği yapmış olan Ferit Melen’in belgeselini de çekeceğiz. Böyle iki tane değeri bir arada tutmak bizlere de heyecan veriyor" ifadelerini kullandı.Çekimlere en kısa sürede başlayacaklarını vurgulayan Aguş, "Türkiye’de TRT ve NTV’nin yanı sıra İngiltere’de BBC ve Amerika’da CNBC ile yola devam ediyoruz" diye konuştu.Rahmetli eşi Tayyar Dabbağoğlu’nun belgeselinin çekilmesinin önemli olduğuna değinen Süheyla Dabbağoğlu ise "İlk başta hem heyecanlandım hem şüphelendim. Sonra danıştım ve sorun olmadığı için sevindim. Yurt ışından gelip belgeselleştirmek istedikleri şeyi hem Türkiye hem Van için önemli buldum. Teşekkür ediyorum" dedi.Tayyar Dabbağoğlu, 1933 yılında Van’da doğdu. 1960 yılında yedek subay olarak Konya’da vatani görevini bitirdikten sonra 1961 yılında evlendi. 1962 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri Şefliğini yaparken bu arada Millet Dergisi’nin de yöneticiliğini yaptı. Daha sonra İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulunda Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 1968 yılında Van Kız Öğretmen Okuluna müdür olarak atandı. 1973 yılında Van’da yapılan mahalli seçimlere bağımsız belediye başkan adayı olarak girdi ve CHP’nin de çok güçlü olduğu bir dönemde belediye başkanı seçildi. 11 Aralık 1973 tarihinde bağımsız belediye başkanı olarak seçilen Tayyar Dabbağoğlu, 31 Ekim 1977’de hayatını kaybetti.Ferit Melen ise 1906 yılında Van’da doğdu. 9. dönem seçimlerinde Van milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. Bunun yanında 9 ve 10. dönem İsmet İnönü kabinesinde Maliye Bakanlığı yaptı. 1964-1979’da da cumhuriyet senatosunda Van üyeliği yaptı. Nihat Erim hükümetlerinde de Milli Savunma Bakanlığı’nda göreve gelmiş. 22 Mayıs 1972 tarihinde gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni başbakanı olmuştur. Süleyman Demirel döneminde de yeniden Milli Savunma Bakanlığı’na atandı. Ferit Melen, 3 Eylül 1988 tarihinde Ankara’da hayatını kaybetti.