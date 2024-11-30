VAN (İHA) –Van’ın Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan tarafından ’24 Kasım’ nedeniyle ilçede görev yapan öğretmenler için bir gece düzenlendi.Bir düğün salonunda düzenlenen gecede konuşan Kaymakam Melih Aydoğan, eğitimin önemine değinerek bütün öğretmenlere teşekkür etti. Konuşmasında tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Aydoğan, öğretmenlerin bir gün değil her gün hatırlanması ve değerlerinin bilinmesi gerektiği vurgusunu yaptı. Folklor gösterilerinin sunulduğu gecede koro ve solo şarkılarda unutulmaz bir gece yaşayan öğretmenler ise bu anlamlı geceden ötürü Kaymamak Aydoğan’a teşekkür ettiler.Kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenlerin katıldığı gece, hatıra fotoğrafları çekilmesi ile sona erdi.