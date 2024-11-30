Muş’un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 2 Nolu Küçük Sanayi Sitesindeki esnafı ziyaret etti.Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 2 Nolu Küçük Sanayi Sitesi esnafı ziyaret ederek, kendilerinin talep ve sıkıntılarını dinledi. İçenin gelişmesinde ve orta ölçekli ekonomiye katkısında zanaatkarların çok önemli rol oynadığını söyleyen Koşansu, küçük yerlerde esnaflık yapmanın zor olduğunu ve buna rağmen büyük beceri isteyen zanaatların devam ettirilmesinin önemine vurgu yaptı.Öte yandan Kaymakam Koşansu’nun kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı memnuniyetini dile getiren esnaf ise Kaymakam Koşansu’ya teşekkür ettiler.