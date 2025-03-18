Malatya’da kayısı üretiminde ilaç kalıntısı sorununun önüne geçmek amacıyla düzenlenen toplantıda doğru ilaç kullanımı ve ihracattaki riskler ele alındı.Dünya kayısı başkenti olarak anılan Malatya’da kayısı üretiminde yaşanan ilaç kalıntısı sorununun çözümüne yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Malatya Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ve zirai ilaç bayileri katıldı."İhracatta büyük riskler söz konusu"Toplantıda konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, kayısı üretiminde zirai mücadelenin başladığını belirterek, ihraç edilen ürünlerde ilaç kalıntısına hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Çiçek, "Kayısı sattığımız ülkeler, özellikle tüketici sağlığı açısından çok daha titiz davranıyor. İlaç kalıntısı nedeniyle ihracatta büyük risklerle karşı karşıyayız. Doğru zamanda, doğru dozda ve doğru ilaç kullanımına dikkat etmeliyiz" dedi."Kayısıda ilaç kalıntısıyla mücadele yılı ilan edildi"Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise dünya genelinde tarım ürünlerinde rekabetin arttığına dikkat çekerek, kayısının ihracattaki konumunu koruyabilmesi için ilaç kalıntısı sorununun çözülmesi gerektiğini söyledi. Özcan, "Özellikle Avrupa pazarı, pestisit tahlillerine büyük önem veriyor. Yaş kayısı ihracatında ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Bu nedenle 2025 yılını ‘İlaç Kalıntılarıyla Mücadele Yılı’ ilan ettik. Üreticilerimizin ve bayilerimizin bu sürece hassasiyetle yaklaşmasını bekliyoruz" diye konuştu."Tüketiciye güvenli ürün ulaştırmak önceliğimiz"Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar da bitkisel üretimde dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek, ilaçlama süreçlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Kayısıda pazar payının kaybedilmemesi adına dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Akar, "Ülkelerin bizden beklentileri her geçen gün artıyor. Amacımız, tüketiciye sağlıklı ve güvenli ürün ulaştırmak" şeklinde konuştu.Toplantının ardından Tarım İl Müdürlüğü uzmanları tarafından zirai ilaç bayilerine yönelik "Pestisitler ve Güvenli Kullanımı ile Bitki Koruma Ürünlerinin Satışı ve Depolanması" konulu bir sunum gerçekleştirildi.