Kars’ta, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 639 okulda, eğitim gören 65 bin öğrenci ile 4 bin 800 öğretmen, düzenlenen törenle 15 günlük yarıyıl tatiline girdi.Kars’ta Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi ve Kümbetli köyü İlköğretim okulunda karne töreni düzenlendi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Ziya Polat, öğrencilere yarıyıl tatilinde bol bol kitap okumalarını önerdi.Programda açıklama yapan Vali Ziya Polat, "Gazi Kars’ımızda 65 bine yakın öğrencimiz,4 bin 800 öğretmenimiz eğitim camiamız eğitim öğretim yılının son gündeyiz. Eğitim camiamız Kars’ımızı daha ileriye götürmek için canla başla çalışıyorlar. Her şeyimiz sevgili yavrularımıza iyi tatiller diliyorum. Kitap okumaya alıştık artık, kitap okumalarını istiyorum. Dinlenmelerini istiyorum” dedi.Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi ve Kümbetli köyü İlköğretim okulunda düzenlenen karne törenine Kars Valisi Ziya Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, okul yönetimi, öğrenci ve veliler katıldı. Öğrenciler ise karne almanın sevincini yaşadı.