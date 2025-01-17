Muş’un Bulanık ilçesinde eğitim gören 18 bin öğrenci, yarıyıl tatili nedeniyle karne heyecanı yaşadı.Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu ve Turnalar Anaokulunda yapılan karne törenine katılarak, öğrencilere karnelerini verdi. Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Koşansu, öğrencilerin karne heyecanını paylaştıklarını belirterek, “İlçemizde bugün 18 bin öğrencimiz, 1. yarıyıl dönemini tamamlayıp karne heyecanı yaşıyorlar. Ara tatil verip dinlendikten sonra tekrar yeni bir heyecanla buraya gelecekler. Çocuklarımızın karneleri ne olursa olsun onlar bizlerin gözünde kıymetli, ailelerinin gözünde kıymetli, onlar ailelerin göz aydınlıkları, ailelerin kabul olmuş dualarıdır. Dolayısıyla çocuklarımızın karnelerindeki notlarla onların kıymetini ölçemeyiz. Hiçbir zaman velilerin de karneye bakıp kıyaslama yaparak çocukları hakkında bir fikir beyan etmesini istemiyoruz. Eğer karnede kırık bir not var ise önümüzdeki dönem çocuklarıyla birlikte ailenin de gayret gösterip bu durumu düzeltme şansları var. Her konuda büyük emekleri olan öğretmenlerimize, çocuklarımıza yön veren velilerimize ve öğrencilerimize tatilin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İnşallah çocuklarımızın yeni dönemde de aynı şevk ve aynı heyecanla bu sınıflarda tekrar buluşmasını diliyoruz” dedi.Sınıfları gezerek çocuklarla bir süre sohbet eden Koşansu, karne ve karne hediyelerini dağıttıktan sonra onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam Koşansu, öğretmenlerin yoğun bir dönem geçirdiklerini belirterek, bu aranın onlar için de çok yararlı olduğunu ifade etti.