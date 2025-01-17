Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yarıyıl tatiline giren öğrencilerle birlikte sürücülere yönelik videolu bir mesaj yayınladı.Bitlis merkezde bulunan Şehit Mahir Ayabak Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelen trafik ekipleri, sürücülerin dikkatli araç kullanımı ile ilgili bir klip çekti. Bitlis Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, ‘doğru lastik sizi yola ve hayata bağlar, emniyet kemerini bağla, hayat güvencesini sağla, direksiyon başındayız, kapsama alanı dışındayız, ne olur beni duyun, trafik kurallarına uyun, bazıları hızı seçer siz yaşamayı seçin, siz ve sevdikleriniz için iki saatte bir mola vermeyi unutmayın’ gibi sloganlarla trafik kurallarına uyulmasının önemine vurgu yapıldı.