Deprem bölgesi Malatya’da 2024-2025 eğitim öğretim yılı ilk dönemi sona erdi. Kentteki 869 okulda öğrenim gören 150 bin 459 öğrenci, karnelerini alarak iki hafta sürecek tatile girdi.Malatya’da 2024-2025 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili başladı. Kent genelindeki 869 resmi ve özel okulda öğrenim gören 150 bin 459 öğrenci bugün karnelerini alarak iki hafta sürecek tatile girdi.Yeşilyurt ilçesindeki Mehmet Emin Bitlis İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine Malatya Vali Yardımcısı Bilal Basri, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır katıldı. Protokol üyeleri, öğrencileri ziyaret ederek karnelerini takdim etti.Yarıyıl tatiline giren öğrenciler, tatil süresince dinlenip bol bol ders çalışacaklarını belirterek heyecanlarını dile getirdiler.