Kars’ta uzmanlar tercih edilecek güneş gözlüğünün güneş ışınlarına karşı koruyucu olması ve göz sağlığını koruması amacıyla kullanımı önem arz eden güneş gözlükleri olmasına dikkat edilmesi uyarısında bulundu. Uzmanlar piyasada ucuza satılan sahte güneş gözlüklerinden vatandaşların uzak durması gerektiğine dikkat çekti.Kars’ta yaklaşık 30 yıldır gözlükçülük yapan Optisyen Evren Kınık,bireylerin daha çok, "ucuz" olduğu için bilinçsizce tercih ettiği sahte güneş gözlüklerinin, göz sağlığı açısından birçok sıkıntıyı da beraberinde getirdiği söyledi.Kars Ege Optik Sahibi Optisyen Evren Kınık, “Gözler ultraviyole ışınlardan gerçek güneş gözlükleri ile korunmalı. Sahte güneş gözlükleri renginden dolayı göz bebeğinin fazla büyümesine neden olur. Kalitesiz cam ultraviyole ışınları engelleyemediği için gözün tam odak noktasına daha fazla zararlı ışın girer. Bu gözde körüğe kadar gidebilecek kalıcı hasarlar bırakır” dedi.Kınık, “Güneşli havalarda güneş gözlüğü takıyorsak göz bebeğimiz daha fazla açılır. Yani gözümüz daha fazla ışık alır. Eğer gözlük camları kalitesizse gözlerimize daha fazla UV ışını girer. Körlüğe kadar gidebilecek zararı gözümüze istemeden veririz. Bu durumda hiç gözlük takmamak aslında daha iyidir. Güneşin göz için en zararlı ışığı ultraviyole ışıklarıdır. İnsanların bu ışınları süzebilen ve absorbe edebilen gözlükler alması gerekir. Sağlık Bakanlığı optikçilerin her türlü denetimini yapıyor. Bu ürünlerin optikçilerden alınması ve kişilerin kullanma amaçlarını optisyenlerine açıklayıp ona göre gözlük tercih etmeleri gerekiyor” diye konuştu.Evren Kınık, “Güneş gözlüğü satın alırken, uzun dönemde gözlerin sağlığını maksimum koruyacak güneş gözlüklerinin seçilmesi gerekir. Güneş gözlüğü seçimi dikkat gerektiren, bizlerin daha çok ilgilendiği estetik uygunluk dışında, göz sağlığını büyük ölçüde etkileyen ciddi bir iştir. Bu yüzden seçim yaparken çok dikkat etmek gerekiyor. Vatandaşlarımız kesinlikle ucuz ve dışarıda satılan güneş gözlüklerini almamalıdır” şeklinde konuştu.