Kars’ta üzerlerine yıldırım düşen 10 büyükbaş hayvan telef oldu.Kars’ta yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağmur ve dolunun etkili olduğu kentte, merkeze bağlı Çorak köyünde merada otlayan büyükbaş hayvanların üzerine yıldırım düştü.Yıldırım isabet ettiği büyükbaş hayvan sürüsündeki 10 büyükbaş hayvan telef olurken, hayvanları otlatan çoban ise büyük panik yaşadı.Kars’ta yağışlı hava aralıklarla devam ederken, meteoroloji ise kuvvetli yağışlar ve kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurarak, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.