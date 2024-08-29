Kars’ta, tedavi süreçleri tamamlanan karaçaylaklar, doğal ortamlarına bırakıldı.Vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören Karaçaylakların tedavileri tamamlandı.Doğa Kuruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlü ekiplerince sağlık durumları tekrar kontrol edilen Karaçaylaklar, DKMP ekiplerince Karadağ bölgesine getirildi. Karaçaylaklar daha sonra görevliler tarafından doğal ortamlarına salındı. Karaçaylaklar uçarak gözlerden kayboldu.