Kars’ta patoz makinesi içerisinden saman yerine Kalaşnikof marka uzun namlulu silah çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kent merkezinde ve merkeze bağlı Gelirli köyünde 2 ikametgaha eşzamanlı operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyonda şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, köydeki ikametgahta yapılan aramada bahçede bulunan patoz makinesi içerisine saklanmış 1 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirilirken, ikametgahlarda yapılan detaylı aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 şarjör ve 100 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Olayla ilgili 2 kişi ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçundan gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli 2 kişi buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüphelilerden H.O. (46) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.