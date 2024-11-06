Kars İl Sağlık Müdürlüğü’nce organ bağışı bilincini artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.İl Sağlık Müdürlüğü, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kars Kalesi eteklerinde bulunan Bedesten’de stant açtı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Mücahit Aydın, “Bizim toplumumuzda yardımlaşma esastır. Organ bağışı konusunda da empati yapmalıyız, organ bağışına muhtaç olan biz yada yakınımızdaki biri olabilir. Organ ölmesin, başkalarına hayat versin sloganıyla 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftamızı güzel ve verimli bir şekilde geçirmek istiyoruz” dedi.Öte yandan görevliler, organ bağışının önemi, bağış süreci ve yasal haklar hakkında ziyaretçilere bilgi vererek, organ bağışının tıbbi, etik ve hukuki boyutlarını anlatıyor.