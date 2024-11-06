Elazığspor, Ankara Demirspor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eyleminden ötürü PFDK’ya sevk edildi.Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 10. haftasında Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynanan ve Elazğspor’un 3-2 kazandığı Ankara Demirspor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eyleminden ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Cezası nedeniyle Arnavutköy Belediyespor maçını seyircisiz oynayan bordo-beyazlılar, seyircisine kavuştuğu ilk maçta yine ceza alacak.Hukuk Müşavirliğince 5 Kasım 2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporunda, ’’Çimentaş Elazığspor Kulübünün 3 Kasım 2024 tarihinde oynanan Çimentaş Elazığspor-Ankara Demirspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” denildi.