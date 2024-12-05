Kars Valisi Ziya Polat, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek ve öğrencilere sınav hazırlık sürecinde katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı. Polat’ın girişimleriyle Akyaka kaymakamlığınca öğrencilere ücretsiz hazırlık kitap seti hediye edildi.Vali Ziya Polat’ın himayelerinde 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecinde daha donanımlı şekilde sınavlara hazırlanmalarına imkan sağlamak ve öğrencilerin başarılarını artırmak amacıyla, "Odam Dershanem" projesi çerçevesinde Akyaka’da 24 öğrenci, hazırlık kitaplarını aldı.Akyaka Kaymakamlığı’nca 8. sınıfta okuyan 15 öğrenciye LGS hazırlık, 12. sınıfta okuyan 9 öğrenciye TYT hazırlık olmak üzere toplam 24 öğrenciye kaynak kitap seti kaymakamlık yetkililerince verildi.Öğrenciler, hediye edilen kitaplar için Vali Ziya Polat ve Akyaka Kaymakamlığı’nda emeği geçenlere teşekkür ederken, bu tür desteklerin kendilerini daha güçlü hissettirdiğini dile getirdi.Eğitim alanında yapılan bu tür desteklerin, Kars’taki öğrencilerin başarılarını artıracağı ve il genelinde eğitime olan ilgiyi güçlendirmesi planlanıyor.