Merkez Hakem Kurulu, Nesine 2. Ligde hafta sonu oynanacak maçların hakemlerini atadı.Nesine 2. Ligde 15. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler ve yardımcıları belli oldu. Merkez Hakem Kurulunun yaptığı atamaya göre Elazığspor’un deplasmanda Karacabey Belediyespor ile oynayacağı maçı Şanlıurfa bölgesinden klasman hakemi Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek. Müsabakada Batman bölgesinden Mustafa Yüksel ve Şanlıurfa bölgesinden Abdulkadir Yılmazoğlu bayrak sallarken, Diyarbakır bölgesinden Bedirhan Yiğitbaş dördüncü hakem olarak görevlendirildi.Mücadele 8 Aralık Pazar günü saat 14.00’da Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadında oynanacak. Nesine 3. Lig 1. Grupta mücadele eden 23 Elazığ FK’nın ise pazar günü Doğukent Stadında Kemerkent Bulvarspor’la oynayacağı maçı Ankara bölgesinden Hakan Aktaş yönetecek.