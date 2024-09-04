Kars’ta 2024-2025 eğitim öğretim döneminde şehir içi okul öğrenci servis fiyatları belirlendi.Kars Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Okan Ulakçı, kazasız, belasız bir eğitim sezonu olması dileklerinde bulundu.Kars Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nca alınan karar gereğince 2024-2025 eğitim öğretim yılı öğrenci servisleri tek servis yakın mesafe 0-5 kilometre bin 400 lira, tek servis uzun mesafe 0-10 kilometre bin 600 lira, özel okullarda ekstra bir taşıma hizmeti olduğundan mevcut tarife üzerinden yüzde 20 oranında artırılarak uygulanacak.