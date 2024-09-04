Kars’ta jandarma ekipleri, il genelinde asayiş ve güvenlik uygulamalarını artırdı. Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca Ağustos ayında düzenlenen geniş çaplı uygulamalarda 128 bin 947 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.Çeşitli suçlardan aranan 233 kişi yakalandı. 233 kişiden 35’i gözaltına alındı. Gözaltına alınan 35 kişiden 16’tısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda 42 bin 197 ara. Sorgulandı. 73 aranan araç yakalanırken, kusuru bulunan 270 araca 886 bin 979 lira cezai işlem uygulandı.Uygulamalarda 12 kayıp vatandaş bulunarak ailelerine teslim edildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında 96 zararlı yazılıma işlem yapıldı. 4 kişiye bilişim dolandırıcılığından, 1 kişiye ise bilişim müstehcenliğinden cezai işlem uygulandı.“Jandarmanın uygulamalarından vatandaşlar memnun”Öte yandan Karslı vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını olumlu karşıladıklarını dile getirdi.Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada, uygulamanın amacının halkın güvenliğini artırmak ve olası suçları önlemek olduğu belirtildi. Uygulamanın sık sık yapılacağı ve halkın huzurunu sağlamak için jandarma ekiplerinin 7/24 görev başında olacağı ifade edildi.