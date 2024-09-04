Kars’ta geçtiğimiz günlerde bir öğretmenin aracına yapılan silahlı saldırıya tepkiler sürüyor.Kars Eğitim Sen İl Temsilcisi Hakan Topçu, okulun önünde öğretmenin park halindeki aracına yapılan silahlı saldırıyı kınadıklarını belirtti.Eğitim Sen Kars İl Temsilcisi Hakan Topçu, “02. 09.2024 tarihinde Kars İlkokulunda görev yapan Koray Senger öğretmenimizin aracına gündüz ve okulun önünde, insanları ve öğrencileri tehlikeye düşürecek biçimde silahlı saldırı düzenlenmiştir” dedi.Topçu, “Öğretmen ve öğrencilerimizin orada olmaması büyük bir şanstır. Çete ve çıkar çevrelerinin silahını okul önlerine ve öğretmenlere yöneltilmesi kabul edilemez. Öğretmen arkadaşımıza geçmiş olsun” diye konuştu.