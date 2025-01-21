Kars’ta, 2024 yılının Aralık ayında 829 konut satışı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde olduğu gibi Kars’ta da gayrimenkul sektörü hareketli günler yaşıyor. Ancak konut satışlarındaki artışa rağmen, kiralık ev fiyatlarındaki yükseliş vatandaşların cebini zorlamaya devam ediyor.“Konut satışlarında hareketlilik”Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kars’ta son dönemde konut satışlarında gözle görülür bir artış yaşandı. Bu artışın nedenleri arasında kredi imkanları, yatırım amaçlı alımlar ve kent merkezinde artan nüfus yoğunluğu gösteriliyor. Özellikle şehir merkezindeki yeni yapı projeleri, alıcıların ilgisini çekiyor.“Kiralık ev fiyatları el yakıyor”Konut satışlarındaki hareketlilik, kiralık ev fiyatlarına da yansımış durumda. Son bir yılda kiralık ev fiyatlarında ciddi bir artış yaşandığı belirtiliyor. Özellikle şehir merkezinde uygun fiyatlı kiralık ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Üniversite öğrencileri, memurlar ve şehirde çalışan diğer kesimler bu durumdan en çok etkilenen gruplar arasında.“Vatandaşlar zorlanıyor”Kars’ta ev kiraları, geçtiğimiz yıla göre yüzde 70’nin üzerinde artış gösterdi. Birçok vatandaş, bu artışlarla başa çıkmakta zorlanıyor. Üniversite öğrencileri bir araya gelerek ev kiralamaya çalışırken, düşük gelirli aileler şehir merkezinden daha uzak bölgelerde yaşamayı tercih ediyor.“Çözüm için adımlar bekleniyor”Uzmanlar, konut üretiminin artırılması ve daha fazla sosyal konut projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, denetimlerin sıkılaştırılarak fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi gerekiyor.