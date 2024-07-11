Kars’ta yol kenarında yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin tedavi altına alındı.Kars’ın Kağızman ilçesinde yol çalışması yapan Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Kars-Kağızman karayolu kenarında Kızıl Şahin bulundu. Yaralı olduğu anlaşılan Kızıl Şahin için karayolları ekipleri Doğa Koruma ve Milli Parkla (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü’nü aradı.Bölgeye gelen DKMP ekipleri yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin’i karayolları ekiplerinden teslim aldı.DKMP ekipleri yaralı Kızıl Şahin’i tedavisi yapılmak üzere Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Yaralı Kızıl Şahin’ın tedavisine başlandı. Şahin tedavisinin ardından doğal ortama bırakılacak.