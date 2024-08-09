Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bulunan Suda Doğum Ünitesi vatandaşlara hizmet vermeden çürümeye terk edildi.Açılışı 20 Eylül 2019 yılında yapılan ve sağlık anlamında özellikle anne adaylarını heyecanlandıran ve Türkiye genelinde çok sayıda ilklere imza attığı ileri sürülerek hayata geçirilen Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Doğumhane bölümünde bulunan suda doğum ünitesi, üniversite ve hastane yönetimin ilgisizliği yüzünden atıl vaziyette bekliyor.Açılışı dönemim valisi Türker Öksüz, Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, o dönem AK Parti Kars İl Başkanı olan şimdi ki, Milletvekili Adem Çalkın, tarafından yapılan su doğum ünitesi 3 yeni doğum ünitesi Karslıların hizmetine sunulmuştu. Ancak geçen süre içerisinde kapısına kilit vurulan suda doğum ünitesinin akıbetinin ne olacağı merak ediliyor.“İlklere imza atıyoruz” diye duyurulan ancak bir türlü anne adaylarına hizmet vermeyen suda doğum ünitesine harcananın milyonlarca lira ise boşa harcandı.Kapısına kilit vurulan milyonlarca lira harcanan ve cihazlara çürümeye terk edilen suda doğum ünitesiyle ilgili üniversite ve hastane yönetiminin kamuoyunu aydınlatması bekleniyor. Vatandaşlar, AK Parti hükümetinin destekleriyle hayata geçirilen ve vatandaşlara hizmet vermeden kapısına kilit vurulan suda doğum ünitesinin yeniden hayata geçirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi için AK Parti Milletvekili Adem Çalkın’dan destek bekliyor. Vatandaşlar, Kars’a hizmet etmek için gece gündüz mesai mevhumu gözetmeden çalışan Çalkın’ın üniversite hastanesinde eksikliklerin giderilmesi için gerekeni yapacağına inanıyor.