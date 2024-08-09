Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan protokol çerçevesinde Van’da başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 56 bin 478 kişi yüzme öğrendi.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan protokol çerçevesinde Van’da başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi 6 yıldır devam ediyor. Pandemi döneminde ara verilen ve daha sonra tekrar başlatılan proje kapsamında haftada 6 saat yüzme eğitimi veriliyor. Van merkez ve ilçelerinde başlatılan proje çerçevesinde 6-65 yaş arası herkes yüzmenin keyfini çıkarıyor.Van Olimpik Yüzme Havuzu’nda eğitim gören çocukları ziyaret eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, çocuklarla sohbet ederek onlara başarılar diledi. Van’da yüzme sporunun son yıllarda çok büyük bir ivme kazandığını ifade eden Özdemir, "Bakanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı protokol çerçevesinde başlattığı ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesini 6 yıldır ilimizde yürütüyoruz. Pandemi döneminde ara vermiştik daha sonra tekrar başladık. Bu proje ile 6-65 yaş arasındaki vatandaşlarımız, haftada 6 saat olmak üzere yüzme eğitimi almaktadır. Bu proje çok büyük ilgi gördü. Özellikle 3. sınıfa giden öğrencilerden itibaren alıyoruz ve bu hizmet karşısında velilerimizden sadece izin alıyoruz. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Zaman zaman kurumumuzun imkanları doğrultusunda ulaşımlarını da sağlıyoruz. Alanında deneyimli olan antrenörlerimiz, cankurtaranlarımız ve personelimizle hizmet veriyoruz. Bu projeye şu ana kadar 56 bin 478 vatandaşımız başvurup yüzmeyi öğrendi. Bu yıl itibariyle de 4 bin 110 öğrenci müracaat etmiş ve projeden faydalanmıştır" dedi."Van’da yüzme kültürü oluştu"Van’da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde milli takıma sporcu yetiştirdiklerinin altını çizen Özdemir, "Burada bakanlığımızın yürüttüğü Sporcu Eğitim Merkezleri’nin olimpik sporcu yetiştirme temel alt yapısını oluşturmak üzere olan sporcumuz var. Yine şu anda Türkiye kategorisinde 5 sporcumuz bulunmaktadır. Bunun yanında Anadolu Yıldızlar Ligi her yıl mahalli, bölge yarı final ve final müsabakaları yapılmakta olup, yüzme branşı ile ilgili bütün kategorilere çocuklarımız katılmaktadır. Van’da iyi bir yüzme kültürü oluştu. Yüzme temel sorunumuzdu. Van Gölü’nün kıyısında yaşıyoruz ama yüzmeden biraz yoksunduk. Çünkü yüzme havuzda öğrenilir. Bunu da bu proje ve yapılan tesislerle hal ettik. Van’da büyük bir yüzme sporu var. Alanlarında deneyimli antrenör, cankurtaran ve ekipmanlarımız hazır. İnşallah bundan sonraki olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında Vanlı sporcularımızı görürüz diye umut ediyorum. Ben bu anlamda başta valimiz olmak üzere bütün devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Spora gelen çocuklar ise yüzmeyi çok sevdiklerini ifade ederek yetkililere teşekkür ettiler.