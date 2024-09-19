Kars’ta son dönemde gayrimenkul pazarında önemli gelişme yaşanıyor. Kentte Ağustos ayında toplam 392 konut, yeni sahiplerine satılarak el değiştirdi.Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü verilerine göre iseTürkiye genelinde Ağustos ayında 134 bin 155 konut satıldı. Kars’ta Ağustos ayında 392 konut, Ağrı’da 323 konut, Iğdır’da 176 konut ve Ardahan’da Ağustos ayında 93 konut satışı gerçekleşti.Konut satışlarına ilgi ise Kars’ın artan altyapı projeleri ve sosyal olanaklarıyla doğrudan ilişkilendiriliyor. Yeni konut projeleri, modern yaşam alanları sunarak özellikle genç aileler ve yatırımcılar için cazip hale geldi.