Kars’ta 2024 yılının Eylül ayında 424 konut satıldı. Türkiye genelinde ise Eylül ayında 140 bin 919 konut satılarak el değiştirdi.Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü 2024 yılı Eylül ayındaki konut satışlarını ilgili bilgilendirme yaptı.TUİK Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerden Kars’ta 424, Ağrı’da 383, Iğdır’da 169 ve Ardahan’da Eylül ayında 82 adet konut satışı gerçekleşti.Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 oranında artarak 140 bin 919 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 314 ile İstanbul, 13 bin 205 ile Ankara ve 7 bin 612 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak gerçekleşti.