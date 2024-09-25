Kars Şeker Fabrikası’nda 204-2025 dönemi pancar alım kampanyası başladı. Fabrika da bu yıl 140 bin ton pancar işlenecek.Şeker Fabrikası’nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Törene, Vali Ziya Polat, Şeker Fabrikası Müdürü Hasan Ergün, çiftçiler ve fabrika çalışanları katıldı.Pancar alım kampanyasının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, Biz bu millet için, bu devlet için üretmeliyiz. Üretmeye devam edeceğiz. Ürettikçe güçleneceğimizi biliyoruz. Güçlenmemiz gerektiğini de biliyoruz. Bu millet güçlü olmak zorunda, bu millet dünya adaleti sağlamak için güçlü olmak zorunda, güçlü olmamız için üretmemiz, ürettiğimizi de iyi fiyata satmamız lazım” dedi.Polat, “Kars’ın en önemli marka değeri olan Türkşeker’e ait Şeker Fabrikası’ndayız. 1993 yılından itibaren bu şehir için, bu memleket için, üreten, üretmeye devam eden 2024-2025 şeker pancarı alımları da bugün bismillah dedik. Bereketli ve uğurlu olsun inşallah çiftçimize, cebine, kalbine umarım iyi girdiler sağlar. Çiftçimizin pancarının 140 bin ton şeker pancarı üretmiş, 100 bini Kars’tan 40 bini dışarıdan, inşallah önümüzdeki yıllarda yaptığımız, yapılan, devletimizin yaptığı yatırımlarla sulama alanları, tarım arazileri artar, kendi şeker pancarımızı, burada ekilen pancarımızı Kars’ın topraklarında üretileceğini düşünürüz” diye konuştu.Yapılan konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancarı getiren 5 çiftçiye çeşitli hediyeler verildi. Program çekilen halayın ardından sona erdi.