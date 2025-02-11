Kars İl Özel İdaresi, 2024 yılında köylerde altyapı ve üstyapı hizmetleri için 1.077 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi. İl genelinde yapılan çalışmalar kapsamında köy yollarının iyileştirilmesi, içme suyu projeleri, kanalizasyon sistemlerinin modernizasyonu ve tarımsal sulama altyapısının güçlendirilmesi gibi birçok hizmet hayata geçirildi.Kars İl Özel İdaresi’nce 2024 yılında, kent genelinde 223 proje hayata geçirildi. İl Özel İdaresi 64 projeyle 100.000 metrekare kilitli parke taş, 17 köye 37 kilometre beton yol, 26,5 kilometre sıcak asfalt, Özel İdareye ait Kilitli parke Taş Tesisi ve Beton Santralinde 57 bin metrekare parke taş, 32 bin metreküp beton ve 160 sıvat üretimi yapıldı.Kars İl Özel İdaresi 11 menfez, 430 kilometre malzemeli, 4720 km makineli yol bakım ve onarımı, 20 bin 375 kilometre karla mücadele çalışması, 61 içme suyu tesis yapımı, 260 tesis bakım onarımı tamamlandı.Özel İdare ayrıca 18 proje İçişileri Bakanlığı ve Özel İdare, 11 proje Sağlık Bakanlığı, 24 proje Milli Eğitim Bakanlığı ve 10 projeyi de diğer bakanlıklar bünyesinde hayata geçirdi.Kars İl Özel İdaresi, köylerin gelişimi için yatırımların süreceğini ve 2025 yılı içinde yeni projelerin hayata geçirileceğini açıklandı. Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, altyapı ve ulaşım konusunda sağlanan desteklerden dolayı başta Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, özel idare çalışanlarına teşekkür etti.Kars İl Özel İdaresi’nce köylere yönelik bu tür yatırımların önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.