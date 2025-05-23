Kars Harakani Havalimanı’nın Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.Kars Harakani Havalimanı’nda Nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 48 bin 290 oldu. 2025 yılının ilk 4 ayında 189 bin 987 kişi uçuş yaptı. Nisan ayında Kars Harakani Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 296 olurken, 2025 yılının ilk 4 ayında bin 259 uçak iniş ve kalkış yaptı.Yine Nisan ayında 370 ton yük taşındı. 2025 yılının ilk 4 ayında ise Kars Harakani Havalimanı’ndan 1.715 ton yük taşındı.