Kars, 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor. 23-25 Mayıs 2025’te yapılacak olan 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası öncesinde Vali Ziya Polat, başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.Kars’ta önemli bir etkiliğe ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Vali Ziya Polat, "Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası 23-25 Mayıs tarihinde ilimizde düzenlenecek. Gazi Kars’ın güzelliklerini anlatacağız, 81 ilden binlerce kişi gelecek, onları ağırlayacağız. Ailelerimiz otellerde rezervasyon yapmaya başladı. İnşallah çok güzel bir etkiliğe ev sahipliği yapacağız. Bugün burada arkadaşlarımızla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Ülkemize ve Gazi Kars’a hayırlı olsun" dedi.Vali Ziya Polat’ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, 16 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası ile 23-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak olan 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası kapsamında yapılan hazırlık çalışmaları masaya yatırıldı. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.