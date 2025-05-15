Erzincan’ın Tercan ilçesinde hem modern anlamda arıcılık yapılması hem de kalite ve verimin artırılması amacıyla arıcılık kursu düzenlendi.Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan eğitime 20 kursiyer katılarak sertifika almaya hak kazandı.Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden Veteriner Hekim Şuheda Çakıcı tarafından verilen kurs programı boyunca kursiyerlere modern arıcılık, arı hastalık ve zararlıları, arılarda bakım ve besleme, arılarda ilkbahar ve sonbahar bakımı ve arıcılıkta veriminin artırılması gibi birçok konuda bilgi verildi.