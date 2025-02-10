İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Pekdemir, KAH’nın dünya genelinde en sık ölüm nedeni olduğunu belirterek, bu hastalığın bazen hiçbir belirti vermeden ani kalp krizi veya ani ölüme yol açabileceğini ifade etti.Prof. Dr. Pekdemir, koroner damarların ani tıkanmasının kalp krizi ile sonuçlandığını ve acil müdahale gerektirdiğini söyledi. "Koroner damarlar zamanla daralabilir, ancak bazı durumlarda bu daralmalar yıllarca belirti vermeden ilerleyebilir. Bu duruma kronik total oklüzyon (CTO) denir" diyen Pekdemir, CTO’nun yaygın bir durum olduğunu vurguladı."Ani ortaya çıkan damar tıkanıkları bazen ani ölümlerle de sonuçlanabilir"Koroner arter hastalığının dünyada en yaygın hastalıklardan biri olduğuna vurgu yapan Pekdemir, "Bilindiği gibi kalbi besleyen üç ana damar var. Bu damarlar zamanla tıkanabilmekte daralabilmektedir. Bazı risk faktörleri ile diyabet, sigara, yüksek kolesterol, hiper tansiyon ailede yatkınlığın olması gibi ve günümüzde en büyük sebebi olan sedanter yaşam dediğimiz ve beslenme bozukluğuna bağlı olarak damarlar erken yaşta da daralabilmektedir. Bir damar daralmaya başladığı zaman ani bir tıkanmaya yol açarsa ki aniden ortaya çıkabilir veya zaman içerisinde yavaş yavaş da gelişebilir. Ani ortaya çıkan damar tıkanıkları bazen ani ölümlerle de sonuçlanabilir. Genellikle bu darlıklar yumuşaktır. Anjio sırasında kullandığınız malzemeler daha basit malzemelerdir çok rahatlıkla damarı açabilirsiniz ama yıllar içerisinde darlık gelişirse üzerine kireçlenme dediğimiz yağ dokusu yanında kireçlenme de ortaya çıkarsa ve damar tıkandığı zaman tamamen damarın içerisi sertleşir biz bu duruma kronik total oklüzyon diyoruz" dedi."İşlem deneyimli bir merkezde yapıldığı zaman yüzde başarısı vardır"Pakdemir, "Bazen kalbin bir damarında 2 damarında ortaya çıkabilir damarın tıkandığı bölgenin altında beslenemeyen yerlere vücut ince küçük damarlar geliştirebilir biz buna kollateral damarlar diyoruz normalde istirahatle hemen gezse bile hastaya günlük aktivitesinin bize ya da bir efor sarf ettiğinde bunlar yetmez. Bu durum yeterli olmayınca bazen şikayetlere yol açar en büyük şikayetlerinin işte eforla gelen nefes darlığı çarpıntı göğüs ağrısı bazen öyle bir hale gelir damarlar tam oluşmadığı zaman tam gelişmediği zaman dinlenme dahi günlük aktivitelerini yaparken dahi hatta göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti olur. Kronik total oklüzyon (CTO)dediğimiz damarlar genellikle her anjio olan her 5 hastadan birinde bulunur yaşla yaşlılıkla giderek sıklığı artar yani 65 yaşının üstünde yüzde 40’larda iken yetmişli 80 yaşları geçtiğimiz zaman bu oran yüzde 40- 45’e kadar yükselir. Damarın içerisindeki darlığın yapısı doğası çok sert bir yapı olduğu için anjio ile girdiğimizde daha değişik geliştirilmiş kompleks malzemelerle ve değişik tekniklerle açmak zorunda kalıyoruz. Normalde hastanın iki kasığını kullanarak 2 kateteri yerleştiriyoruz ve sert kesici teller mikro kateterler ona özel geliştirilmiş balonlar ve destek kateterleriyle bir taraftan tıkalı damara müdahale ederken bir taraftan da alt tarafının görüntülenmesini sağlıyoruz. Bu işlem deneyimli bir merkezde yapıldığı zaman dünya çapında yüzde 70 başarısı vardır. Klinik olarak Türkiye’de bu işi en iyi yapan merkezlerden biriyiz" diye konuştu