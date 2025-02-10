Elazığ-Diyarbakır yolu üzerindeki refüj LED aydınlatma projesi başarıyla tamamlanarak bölgeye güvenli ve estetik bir aydınlatma sistemi kazandırıldı.

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), hizmet verdiği bölgelerde enerji altyapısında modernizasyonu sağlama ve müşteri memnuniyetini artırma misyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Elazığ -Diyarbakır yolu üzerindeki refüj LED aydınlatma projesi başarıyla tamamlanarak bölgeye güvenli ve estetik bir aydınlatma sistemi kazandırıldı. ‘Merkez İlçesi Diyarbakır Yolu Refüj Aydınlatma Tesisi’ projesi, toplamda 5 milyon lirayı aşkın bir bütçeyle hayata geçirildi. Çalışmalar kapsamında, 104 adet modern aydınlatma direği tesis edilirken, bu direklere toplamda 184 adet yüksek performanslı LED armatür montajı gerçekleştirildiği bildirildi. Proje ile yaklaşık 4 kilometrelik şehirler arası karayolu ağı üzerinde bulunan bölgenin hem yaya ve trafik güvenliğini hem de görsel estetiğinin arttırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Fırat EDAŞ’ın hayata geçirdiği bu proje sayesinde, sürücülerin gece yolculuklarında görüş mesafesi artırılarak trafik güvenliği önemli ölçüde iyileştirildi. Aynı zamanda bölge sakinleri için modern bir yaşam alanı oluşturuldu.

Fırat EDAŞ Elazığ İl Müdürü Serhat Gül, "Sorumluluk alanlarımızdaki hizmet bölgelerinde altyapı ihtiyaçlarını tespit ederek bölge halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Enerji verimliliğini de gözeterek modern LED aydınlatma kullanımı ile Elazığ-Diyarbakır Yolu üzerinde hayata geçirdiğimiz refüj aydınlatma tesisimiz, güvenliği artırmanın yanı sıra modern kentleşmeye de katkı sağlayacaktır. Enerji alanında öncü adımlar atarak bölgesel kalkınmaya desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.