Erzurum’un Karayazı ilçesinde 248 üreticiye %60 hibeli, süt sağım makinesi törenle dağıtıldı.Erzurum’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvancılık faaliyetlerinde yetiştiricileri desteklemek, hayvancılık faaliyetinin ana çıktılarından sütün verimli ve hijyenik şekilde üretime kazandırılması için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda da Karayazı ilçesinde 248 yetiştirici süt sağım makinesi ile buluştu.Karayazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü kapalı spor salonunda yapılan dağıtım töreni Karayazı Kaymakamı, İl Tarım ve Orman Müdürü, DAP Bölge Kalkınma İdare temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yetiştiricilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Karayazı Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve DAP Bölge Kalkınma İdaresince desteklenen “DAP İle Süt Sığırcılığı Artıyor" projesi kapsamında kentteki hayvancılığı geliştirmek ve iş yükünü azaltmak amacıyla üreticilere süt sağım makinesi dağıtımı yapıldı.Törende açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Alparslan Kenger, “Bugün burada hayvansal üretime katkı sunan değerli yetiştiricilerimiz ile 248 adet süt sağım makinesini buluşturacağız. Hayvansal üretimin en önemli çıktılarından olan sütü sanayiye hijyenik ve sağlıklı bir şekilde aktarmak başlıca hedeflerimiz arasındadır. Bu hedef doğrultusunda ilimizde süte dair farkındalık çalışmaları, soğuk süt zinciri projeleri, süt sağım makinası dağıtımı gibi bir dizi çalışmayı yürütüyoruz." dedi.Ayrıca Kenger, projeye destek sunan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na, programın hazırlanmasında desteğini esirgemeyen Karayazı Kaymakamlığı’na, üretime katkı veren üreticilere ve emeği geçen herkese teşekkürlerini bildirdi. Dağıtım töreninde konuşma yapan genç çiftçi İlayda Tutkun, “Çiftçilikle karnını doyuran, ailesini geçindiren, bizler her şartta üretiyoruz ve üretmeye de devam edeceğiz. Yeter ki devletimiz var olsun yeter ki devletimiz başımızda olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza, Valimize, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Tarım ve Orman İl Müdürümüze bizlere sağlanan makine ekipman desteklerinden dolayı teşekkür eder saygılarımı sunarım. Tarım ve Hayvancılık büyüdükçe Erzurum büyüyecek" dedi.