HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve dondurucu havaya rağmen ateş yakarak su arızası giderdi.Olumsuz hava şartlarına rağmen arızanın yaşandığı bölgeye hızla intikal eden ekipler çalışmalarını sürdürdü. Belediye ekibi kar yağışı altında soğuklardan korunmak için zaman zaman ateş yakarak ısınmaya çalıştı. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise suyun ulaşmadığı birçok mahalleye tankerlerle su taşıdı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de yolları açık tutmak için bir taraftan kar küreme diğer taraftan ise yolları gizli buzlanmaya karşı gün boyu tuzladı.Belediye yetkilileri, vatandaşların su kesintisinden en az şekilde etkilenmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, “Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor" dediler.