Erzurum’da yapılan at yarışlarında meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi.12 at ve sporcunun katılımıyla kar üstünde gerçekleşen "Mahalli At Yarışı" nefes kesen anlara sahne oldu. Soğuk havaya rağmen çok sayıda vatandaşın izlediği yarışlara katılan atlar ve sporcular bin 800 metrelik karla kaplı zorlu parkuru tamamlamaya çalıştı.Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Erzurum’da "mahalli at yarışı" düzenlendi. Yakutiye ilçesindeki bir arazide gerçekleştirilen yarışlara Erzurum’da bulunan 12 atlı spor kulüplerinden 12 at ve sporcu katıldı. Yaklaşık 30 santimetre kalınlığındaki kar üstünde yapılan yarışı kazanmak isteyen sporcular kıyasıya mücadele etti. Ancak bitiş noktasına doğru önce bir at daha sonra peşinden gelen başka bir at yere düştü. O anlar bir anda yürekleri ağızlara getirdi. Bir süre sonra hem atlarda hem de sporcularda ciddi bir yaralanma olmadığı fark edildi.Yarışın sonunda Atlı Şengel Atlı Spor Kulübü sporcularından Enes Murat Aksakal, "Şanslı" isimli atıyla birinciliği elde etti. Sporculara ödül ve kupalarını Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ve Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım verdi. Sporcular ve seyirciler davul-zurna eşliğinde oynayarak güzel anlar yaşadılar.