Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde başlatılan yeni bir uygulama, kanser hastalarının tedavi süreçlerinde önemli bir kolaylık sağlıyor. Kemoterapi portu işlemi, hastaların tedaviye uyumunu artırarak hayat kalitelerini iyileştiriyor.Fethi Sekin Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde uygulanan kemoterapi portu işlemi kanser hastalarının tedavi süreçlerinde büyük bir kolaylık sağlarken tedavi uyumunu artırıyor. Bu yenilikçi yöntemde, kemoterapi sırasında kullanılan port, el ve kol damarlarını koruyarak, girişimlerden ve ilaçların cilt altına kaçmasından kaynaklanabilecek doku hasarlarını önlemekte büyük rol oynuyor. Tüm kateter cilt altına yerleştirilerek hastaların günlük yaşamlarında herhangi bir kısıtlama yaşamamaları sağlanıyor. Bu sayede hastalarımız rahatlıkla banyo yapabilir, yüzebilir ve günlük aktivitelerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.Klinikte görev yapan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Gökhan Urhan, ’’Özellikle kanser tanısı almış uzun süre kemoterapi tedavisi görecek hastaların bu sürecini kolaylaştırmak için uygulanan bir işlemdir. Uygulanan kateterin bir ucu büyük damar içine diğer ucu ise cilt altına yerleştirilen katater sistemidir. Ameliyathanede steril şartlar altında anestezi altında uygulanan bir işlemdir. Hastanın gündelik aktivitelerini yapmasına herhangi bir engel oluşturmaz. Tedavi sonlandırıldığında ise yine ameliyathanede, anestezi eşliğinde steril şartlar altında port katater çıkartılması işlemi kliniğimiz tarafından yapılmaktadır’’ dedi.