Adıyaman’ın Kahta İlçe Devlet Hastanesi yetkilileri Fethi Sekin Şehir Hastanesi Suda Doğum Ünitesini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.Kahta Devlet Hastanesi yetkilileri Fethi Sekin Şehir Hastanesi Suda Doğum Ünitesini gezdi. Suda Doğum Ünitesini incelemek ve bilgi edinmek üzere hastaneye gelen yetkililere Kadın Hastalıkları ve Doğum Servis Sorumlu Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Şanlı ve suda doğum ekibi tarafından Suda Doğum Ünitesinin kuruluş aşamaları, hizmet standartları ve işleyiş hakkında bilgiler verdi.